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Эпидемиолог объяснил, насколько опасен штамм «дельта» и AY.4.2

Даша Краснова
4 часа назад

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сравнил опасность штаммов коронавируса «дельта» и AY.4.2.

Эпидемиолог объяснил, насколько опасен штамм «дельта» и AY.4.2
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, пока нет данных, что заражение новым штаммов протекает тяжелее или он более устойчив к антителам. Его слова передает РИА Новости.

«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет. Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной "дельтой"», — уточнил эпидемиолог.

Хафизов добавил, что результаты британского исследования следует трактовать осторожно, поскольку в них не учитывались некоторые факторы. Например, возраст и вакцинация.

Ранее "Рамблер" сообщал, что известно про новый штамм коронавируса, обнаруженный в России.

Новости,Камиль Хафизов,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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