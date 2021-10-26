Эпидемиолог объяснил, насколько опасен штамм «дельта» и AY.4.2

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сравнил опасность штаммов коронавируса «дельта» и AY.4.2.
По его словам, пока нет данных, что заражение новым штаммов протекает тяжелее или он более устойчив к антителам. Его слова передает РИА Новости.
«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет. Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной "дельтой"», — уточнил эпидемиолог.
Хафизов добавил, что результаты британского исследования следует трактовать осторожно, поскольку в них не учитывались некоторые факторы. Например, возраст и вакцинация.
Ранее "Рамблер" сообщал, что известно про новый штамм коронавируса, обнаруженный в России.