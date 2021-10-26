Эпидемиолог объяснил, насколько опасен штамм «дельта» и AY.4.2

«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет. Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной "дельтой"», — уточнил эпидемиолог.