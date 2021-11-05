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Ученые рассказали, какой витамин помогает бороться с COVID-19

Стелла Шмель
2 часа назад

Специалисты выяснили, какой существует способ защитить организм от тяжелой формы коронавируса. Оказалось, что в борьбе с COVID-19 существенно помогает витамин С. Об этом написано в материале, который опубликован изданием The Telegraph.

Ученые рассказали, какой витамин помогает бороться с COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как обнаружили ученые, С повышает темпы выздоровления от коронавируса на 70% по сравнению с препаратом-плацебо.

Также одна из авторов исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии рассказала, что у тех больных, кто принимал витамин С, повысился уровень кислорода в крови и снизились маркеры воспаления.

По мнению специалистов, эффективная дома препарата должна составлять от 6 граммов до 24 граммов внутривенно. Тем не менее, рекомендуем сначала обратиться к специалисту и не заниматься самолечением.

Ранее мы писали, что ученые заявили о мутации в белке COVID-19, которая обходит антитела.

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