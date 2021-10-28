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Ученые заявили о мутации в белке COVID, которая обходит антитела

Диана Товсепова
1 час назад

Появление новых вариантов коронавируса с мутациями в S-белке, придающими устойчивость к нейтрализации, способны поставить под угрозу эффективность вакцинации. Об этом сообщили немецкие ученые из Геттингенского университета в Германии. Их исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые заявили о мутации в COVID, которая обходит антитела
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты изучили проникновение в опосредованные антителами клетки варианта COVID A.30, зародившегося, вероятно, в Танзании. Его обнаружили весной 2021 года всего у нескольких пациентов в Анголе и Швеции .

По мнению ученых, некоторые мутации в "шипиковом" белке помогают игнорировать антитела и распространяться не через легкие, что сильно повышает возможности для заражения.

"A.30 демонстрирует предпочтение клеточной линии, не наблюдаемое для других вирусных вариантов, и эффективно избегает нейтрализации антителами, вызванными вакцинацией ChAdOx1 nCoV-19 или BNT162b2 (AstraZeneca и Pfizer соответственно. — Прим. ред.)", — считают они.

Мутации в варианте A.30 должны быть тщательно изучены с точки зрения контрмер, отмечают специалисты.

Ранее мы писали о том, что в России может случиться волна детского коронавируса, если число заражений среди несовершеннолетних продолжит расти.

Коронавирус,Pfizer,
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