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Врач: в России появятся новые штаммы COVID-19 после праздников

Мария Кимакович
4 часа назад

Об этом предупредил в беседе с корреспондентом радио Sputnik вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Новые штаммы COVID-19 появятся в России после праздников
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам специалиста, новые вариации коронавирусной инспекции могут завезти в страну россияне, отправившиеся на праздники за границу.

Бутенко назвал путешествия за границу во время столь тяжелой эпидемиологической обстановки в мире “головотяпством”, отметив, что безответственные туристы рискуют не только своим здоровьем, но и рискуют завезти в Россию помимо уже известных штаммов коронавируса абсолютно новые. Вирусолог подчеркнул, что специалистам вновь придется разрабатывать новые меры профилактики и лечения.

Эффект от нерабочих дней был бы более заметен, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны,

— высказал свою точку зрения Бутенко.

Специалисты также рассказали о смертельно опасных ошибках при самолечении COVID-19.

Коронавирус,Александр Бутенко,ИА Sputnik,
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