Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Названы смертельно опасные ошибки при самолечении COVID-19

Мария Иглина
1 час назад

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что самолечение коронавируса, а также прием препаратов без назначения врача могут стать смертельно опасной ошибкой. Этим он поделился в разговоре с "Лентой.ру".

Названы смертельно опасные ошибки при самолечении COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам терапевта, самовольное принятие средств для стимулирования иммунитета может привести к цитокиновому шторму. Так, некоторые средства для снижения температуры чреваты развитием осложнений, а прием антибиотиков может спровоцировать такое угрожающее жизни состояние, как антибиотик-ассоциированная диарея.

Некоторые пациенты для того, чтобы облегчить свое состояние, прибегают к неконтролируемому приему антибиотиков. А это, как утверждает Кондрахин, не только не принесет никаких положительных результатов, но и может привести к угрожающим жизни состояниям:

"Таким образом мы снижаем защитные силы организма, ведь антибиотик убивает и живые микроорганизмы в кишечнике, которые нам нужны. Так происходит нарушение иммунного ответа. Плюс, если применить препарат неправильно, может развиться такое заболевание, как антибиотик-ассоциированная диарея".

А при отсутствии грамотного лечения это заболевание может привести к смерти больного. При бесконтрольном приеме антибиотиков также есть риск столкнуться с антибиотикорезистентностью, что в дальнейшем может затруднить или даже сделать невозможным лечение от некоторых других болезней.

Также, по словам терапевта, самостоятельно пытаться подавить иммунитет при коронавирусе нельзя. И пытаться поднять его без контроля медиков тоже опасно. Дело в том, что при COVID-19 иммунитет оказывается настолько сильным и мощным, что это может приводить к острому респираторному дистресс-синдрому, а также цитокиновому шторму — смертельно опасным состояниям.

В конце медик напомнил о правилах приема препаратов для снижения температуры: парацетамол можно принимать не более четырех таблеток в день. Если температура не снижается, нужно вызвать врача.

Читайте также об обмане в аптеках.

Коронавирус,Lenta.ru,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители