Названы смертельно опасные ошибки при самолечении COVID-19

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что самолечение коронавируса, а также прием препаратов без назначения врача могут стать смертельно опасной ошибкой. Этим он поделился в разговоре с "Лентой.ру".

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По словам терапевта, самовольное принятие средств для стимулирования иммунитета может привести к цитокиновому шторму. Так, некоторые средства для снижения температуры чреваты развитием осложнений, а прием антибиотиков может спровоцировать такое угрожающее жизни состояние, как антибиотик-ассоциированная диарея.

Некоторые пациенты для того, чтобы облегчить свое состояние, прибегают к неконтролируемому приему антибиотиков. А это, как утверждает Кондрахин, не только не принесет никаких положительных результатов, но и может привести к угрожающим жизни состояниям:

"Таким образом мы снижаем защитные силы организма, ведь антибиотик убивает и живые микроорганизмы в кишечнике, которые нам нужны. Так происходит нарушение иммунного ответа. Плюс, если применить препарат неправильно, может развиться такое заболевание, как антибиотик-ассоциированная диарея".

А при отсутствии грамотного лечения это заболевание может привести к смерти больного. При бесконтрольном приеме антибиотиков также есть риск столкнуться с антибиотикорезистентностью, что в дальнейшем может затруднить или даже сделать невозможным лечение от некоторых других болезней.

Также, по словам терапевта, самостоятельно пытаться подавить иммунитет при коронавирусе нельзя. И пытаться поднять его без контроля медиков тоже опасно. Дело в том, что при COVID-19 иммунитет оказывается настолько сильным и мощным, что это может приводить к острому респираторному дистресс-синдрому, а также цитокиновому шторму — смертельно опасным состояниям.

В конце медик напомнил о правилах приема препаратов для снижения температуры: парацетамол можно принимать не более четырех таблеток в день. Если температура не снижается, нужно вызвать врача.