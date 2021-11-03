ЛОР назвал способ вернуть обоняние после COVID-19

Лучший отоларинголог России, заслуженный врач Хийир Абдулкеримов, перенесший почти 80-процентное поражение легких, назвал способ вернуть обоняние после коронавируса. Об этом сообщает NGS-55.

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По словам медика, вернуть обоняние после коронавируса можно быстрее при выполнении дыхательной гимнастики. Отоларинголог также посоветовал проводить гигиену носа, принимать витаминные препараты группы B, витамин D, E, а также медикаменты, которые улучшают мозговое кровообращение.

Хийир Абдулкеримов провел в реанимации больше десяти дней, а восстанавливаться после перенесенного коронавируса ему пришлось около полугода. Все это время он следовал медицинским рекомендациям и сам придумывал некоторые упражнения.