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Когда появится лекарство от коронавируса

Диана Товсепова
2 часа назад

О вакцинах против коронавирусной инфекции весь мир говорит уже два года, но у всякой болезни должно быть лекарство. Ученые всей планеты проводят десятки исследований, проверяют действие препаратов и свойства отдельных веществ в борьбе со штаммами COVID.

Сообщается, что лекарство от коронавируса скоро появится в России. Это будет не вакцина, а именно медицинский препарат, нейтрализующий действие вируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи. Смотрите видео, чтобы узнать подробности.

Ранее мы писали о том, что происходит в странах лидерах по вакцинации.

Коронавирус,Видео,Владимир Путин,
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