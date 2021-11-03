Когда появится лекарство от коронавируса

О вакцинах против коронавирусной инфекции весь мир говорит уже два года, но у всякой болезни должно быть лекарство. Ученые всей планеты проводят десятки исследований, проверяют действие препаратов и свойства отдельных веществ в борьбе со штаммами COVID.

Сообщается, что лекарство от коронавируса скоро появится в России. Это будет не вакцина, а именно медицинский препарат, нейтрализующий действие вируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи. Смотрите видео, чтобы узнать подробности.