Что происходит в странах-лидерах по вакцинации

Пандемия коронавируса, кажется, не собирается сдавать позиции. Однако сейчас уже можно оценить текущую ситуацию в государствах в зависимости от темпов вакцинации. "Рамблер" разбирался, что происходит в странах, активно вакцинирующих население.

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В частности, в список лидеров по вакцинации вошли Португалия, ОАЭ, Катар, Испания, Дания, Ирландия, Бельгия. В этих странах две дозы вакцины получили больше 60%.

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Страна-лидер по вакцинации населения — Португалия.

@doktor_belokon

Можно заметить, как уменьшается летальность от коронавируса с течением вакцинации. Уже в конце сентября Португалия объявила, о расформировании своих армейских подразделений, занимавшихся вакцинацией населения. Дело в том, что намеченная цель достигнута, поскольку 85% жителей страны уже получили по оба компонента вакцины. Большинство коронавирусных ограничений власти уже снимают.

Специалисты отмечают, что вакцина не может гарантировать стопроцентную защиту от заражения COVID-19, но значительно уменьшит летальность и тяжесть протекания болезни, если инфицирование все-таки произойдет.

В частности, в Объединенных Арабских Эмиратах уже вакцинировано больше 85%. Чтобы оценить успехи вакцинации в ОАЭ можно на основании приведенного ниже графика.

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Здесь можно проследить, как вместе с увеличением количества вакцинированных уменьшается число болеющих. Летальность от коронавируса при этом стабильно и постепенно снижается.

В Дании уже привито более 75% граждан. Разница в смертности от ковида здесь особенно заметна. Графики приводит украинский медик Ольга Белоконь.