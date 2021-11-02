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Названы черты людей, умерших от COVID-19 вопреки вакцинации

Мария Иглина
1 час назад

Авторы новой работы на примере Шотландии определили характеристики людей, умерших от COVID-19, хотя они были привиты. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Названы черты людей, умерших от COVID-19 вопреки вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалистам удалось выяснить, что подавляющее большинство (230 человек, 97%), помимо COVID-19, имели хотя бы еще одно угрожающее жизни состояние, а в среднем — два-девять. Чаще всего встречались хронические болезни сердца или почек, диабет второго типа, хроническая обструктивная болезнь легких и фибрилляция предсердий, астма, тромбозы, рак крови, эпилепсия, деменция и ряд других заболеваний.

Также пять умерших человек были заражены альфа-штаммом коронавируса (так называемый британский вариант), 101 — "дельтой" (индийский штамм). По оставшимся 130 пациентам данные секвенирования не были доступны.

Так, летальные исходы по причине коронавируса встречались редко среди полностью привитых. Большинство умерших после вакцинации были старше 75 лет и имели несколько сопутствующих заболеваний. Результаты исследования были согласованы с факторами риска у непривитых пациентов, больных коронавирусом, а также у тех, кто получил лишь первый компонент.

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