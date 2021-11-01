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Ученые из Якутии научились диагностировать поражение легких за 15 секунд

Стелла Шмель
1 час назад

Якутские ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании Sciberia разработали методику, которая позволяет не тратить много времени на диагностику состояния легких.

"Искусственный интеллект обрабатывает снимки КТ-исследований с высокой скоростью и повышенной точностью: сегодня мы достигли скорости обработки снимков в среднем около 15 секунд, а точность исследований составляет до 98,5%, нивелируя человеческую усталость",

— рассказал сооснователь проекта Антон Ломакин.

"Уже в 2020 году разработка была успешно применена для выявления вирусной пневмонии COVID-19 в медицинских учреждениях Якутии. А сегодня, при содействии министерства здравоохранения Республики Саха, система диагностики Sciberia успешно применяется уже в четырех крупнейших медицинских учреждениях республики".

Эта технология позволит снизить нагрузку на врачей, так как в обычных условиях на расшифровку каждого КТ-исследования врачу требуется порядка 30-40 минут полноценной работы.

Ранее мы писали, что у пациентов с осложнениями на легкие из-за коронавирусной инфекции может развиться свищ.

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