Ученые подтвердили возможность потери памяти после COVID-19

Ученые заявили, что долгосрочным последствием коронавируса может быть потеря памяти. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

В нем приняли участие 740 пациентов из Нью-Йорка. При этом ученые исключили у них наличие деменции.

В результате у 24% людей, переболевших коронавирусом, выявили когнитивные нарушения, связанные с процессом запоминания. Еще 23% пациентов не могли вспомнить уже имевшуюся в их голове информацию.

По словам ученых, госпитализированные с коронавирусом гораздо чаще испытывали проблемы с вниманием, исполнительностью и скоростью выполнения умственных задач, чем перенесшие болезнь в легкой форме. В ходе исследования их просили назвать слова, начинающиеся на букву "С" или перечислить каких-нибудь животных. Госпитализированным пациентам было сложнее выполнить задания.