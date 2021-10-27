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Ученые подтвердили возможность потери памяти после COVID-19

Мира Маркина
1 час назад

Ученые заявили, что долгосрочным последствием коронавируса может быть потеря памяти. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Ученые подтвердили возможность потери памяти после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В нем приняли участие 740 пациентов из Нью-Йорка. При этом ученые исключили у них наличие деменции.

В результате у 24% людей, переболевших коронавирусом, выявили когнитивные нарушения, связанные с процессом запоминания. Еще 23% пациентов не могли вспомнить уже имевшуюся в их голове информацию.

По словам ученых, госпитализированные с коронавирусом гораздо чаще испытывали проблемы с вниманием, исполнительностью и скоростью выполнения умственных задач, чем перенесшие болезнь в легкой форме. В ходе исследования их просили назвать слова, начинающиеся на букву "С" или перечислить каких-нибудь животных. Госпитализированным пациентам было сложнее выполнить задания.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал об особенностях кашля при коронавирусе. При COVID-19 при кашле выделяется мало мокроты или ее не может быть вовсе.

Коронавирус,Николай Крючков,
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