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"Воспаление идет очень глубоко": иммунолог — о кашле при COVID-19

Мира Маркина
2 часа назад

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал об особенностях кашля при коронавирусе. Об этом сообщает "Москва 24".

"Воспаление идет очень глубоко": иммунолог — о кашле при COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, при COVID-19 при кашле выделяется мало мокроты или ее не может быть вовсе. Даже если ее много, все равно надо сделать тест.

"Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идет очень глубоко. Мокроты выделяется мало или не выделяется вообще. При этом кашель действительно приступообразный, сильный"

Крючков отметил, что не стоит диагностировать коронавирус или его отсутствие по кашлю. В таком случае высока вероятность ошибки. Он посоветовал делать тест при любом проявлении простуды.

"Если у человека кашель, то однозначно нужно подозревать COVID-19. Потому что сейчас пандемия и идет взлет заболеваемости. С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель"

Ранее иммунолог предупредил россиян о бесконечных волнах коронавируса из-за низких темпов вакцинации.

Коронавирус,Николай Крючков,
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