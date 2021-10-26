Вирусолог раскрыл новую форму борьбы с COVID

Вирусолог объяснил, что специфика коронавирусной инфекции не позволит сформировать коллективный иммунитет в обычном понимании, но можно будет достичь нового типа иммунитета другим путем. О новой форме борьбы с COVID-19 рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в интервью «Радио 1».

Ученый объяснил, что в классическом смысле коллективный иммунитет понимают как полную блокировку распространения вируса, потому что в популяции набралось большое число переболевших и вакцинированных.

"Но "дельта" частично «уходит» из-под вакцины и может вызвать у вакцинированных лёгкие формы заболевания. И вирус при этом продолжает распространяться. Значит, в этой ситуации возможна другая форма коллективного иммунитета: иммунитета от тяжёлых форм болезни. Вот это возможно", — объясняет специалист.

Аграновский объяснил, что, когда будет достигнут иммунитет нового типа, вирус все равно продолжит циркулировать, но летальность и тяжесть болезни значительно снизится.

"Вирус будет гулять, но менее свободно. Потому что легко переносящие болезнь вакцинированные передают этот вирус с гораздо более низкой эффективностью, чем люди непривитые и болеющие", — добавил он.

Этого можно будет достичь с помощью прививки, считает он.

"Надо не покупать сертификаты, а честно, осознанно прививаться. Опасности нет, вакцина «Спутник V» хорошая, вполне на уровне мировых лидеров Pfizer и Moderna. Я ей привился и очень легко перенёс «дельту» спустя пять месяцев после прививки", —объяснил ученый.

Вирусолог отметил, что пандемия все равно закончится, но без обширной вакцинации она продлится намного дольше и убьет большее количество людей.