Женщина проболела коронавирусом 335 дней и побила рекорд

Повторные тесты на коронавирус показывали положительный результат. Врачи предположили, что это нежизнеспособные частицы вируса. Однако после один из тестов показал, что уровень вируса у пациентки вырос. Ученые сравнили ее анализы с теми, что были в начале болезни, и выяснили, что в ее организме существуют все те же вирусы. Она не заразилась повторно, а все еще не выздоровела.