Женщина проболела коронавирусом 335 дней и побила рекорд

Жительница США болела коронавирусом на протяжении 335 дней. Это самый долгий срок течения болезни в мире, сообщает журнал Science.
47-летняя американка была госпитализирована весной 2020 года. Женщину выписали, но она продолжала лечение дома и использовала дополнительный кислород.
Повторные тесты на коронавирус показывали положительный результат. Врачи предположили, что это нежизнеспособные частицы вируса. Однако после один из тестов показал, что уровень вируса у пациентки вырос. Ученые сравнили ее анализы с теми, что были в начале болезни, и выяснили, что в ее организме существуют все те же вирусы. Она не заразилась повторно, а все еще не выздоровела.
За три года до COVID-19 американка вылечилась от рака, из-за чего иммунная система оказалась ослаблена. Это могло стать причиной такого долгого течения болезни. В итоге пациентка выздоровела.
Ранее стало известно, что двойное заражение гриппом и COVID-19 влияет на тяжесть заболевания.