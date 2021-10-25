Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.15
Войти в почту

Женщина проболела коронавирусом 335 дней и побила рекорд

Мира Маркина
3 часа назад

Жительница США болела коронавирусом на протяжении 335 дней. Это самый долгий срок течения болезни в мире, сообщает журнал Science.

Женщина проболела коронавирусом 335 дней и побила рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

47-летняя американка была госпитализирована весной 2020 года. Женщину выписали, но она продолжала лечение дома и использовала дополнительный кислород.

Повторные тесты на коронавирус показывали положительный результат. Врачи предположили, что это нежизнеспособные частицы вируса. Однако после один из тестов показал, что уровень вируса у пациентки вырос. Ученые сравнили ее анализы с теми, что были в начале болезни, и выяснили, что в ее организме существуют все те же вирусы. Она не заразилась повторно, а все еще не выздоровела.

За три года до COVID-19 американка вылечилась от рака, из-за чего иммунная система оказалась ослаблена. Это могло стать причиной такого долгого течения болезни. В итоге пациентка выздоровела.

Ранее стало известно, что двойное заражение гриппом и COVID-19 влияет на тяжесть заболевания.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители