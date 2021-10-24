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Врачи заявили об опасности сочетания COVID-19 и гриппа

Катерина Саломе
1 час назад

Инфекционист, врач высшей категории София Русанова спрогнозировала рост заболеваемости гриппом. По ее мнению, это произойдет к концу ноября. Слова эксперта приводит «Известия».

Врачи заявили об опасности сочетания COVID-19 и гриппа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист настоятельно рекомендовала россиянам сделать прививки от гриппа до конца октября. Благодаря вакцинации есть шанс не заболеть или переболеть в более легкой форме. По словам инфекциониста, болеющий гриппом пациент заразен в инкубационном периоде.

«В принципе заразность пациента с гриппом или с острой респираторной инфекцией может сохраняться до 5–7 дней, даже если у человека нет температуры и не особенно тяжело протекает болезнь»,

— подчеркнула врач.

Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Д. И. Ивановского Елена Бурцева добавила, что в сочетании с коронавирусом у инфекционных заболеваний, таких как парагрипп или аденовирус, будут тяжелые последствия. С этим мнением абсолютно согласна врач Анна Сафонова.

«Самое страшное, что может быть, — это сочетание коронавируса с другим типом вируса»,

— заявила доктор.

Ранее мы писали о том, что стало известно, как определить «ковидный» кашель.

Коронавирус,Елена Бурцева,Анна Сафонова,газета "Известия",
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