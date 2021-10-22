СМИ сообщили о том, что 42-летняя москвичка умерла от коронавируса, после того, как намеренно им заразилась.

Оказалось, женщина специально отправила своих детей в гости к семье, члены которой болели в легкой форме. План "удался" и дети женщины заболели. Позже она сама заразилась от них, но к врачу обращаться отказывалась. Она считала, что заразившись от человека, болеющего в легкой форме, человек сам перенесет ковид легко.

Смотрите видео о том, что стало с женщиной и ее детьми после намеренного заражения коронавирусом.