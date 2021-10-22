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Как москвичка специально заразила всю семью ковидом и умерла

Диана Товсепова
5 часов назад

СМИ сообщили о том, что 42-летняя москвичка умерла от коронавируса, после того, как намеренно им заразилась.

Оказалось, женщина специально отправила своих детей в гости к семье, члены которой болели в легкой форме. План "удался" и дети женщины заболели. Позже она сама заразилась от них, но к врачу обращаться отказывалась. Она считала, что заразившись от человека, болеющего в легкой форме, человек сам перенесет ковид легко.

Смотрите видео о том, что стало с женщиной и ее детьми после намеренного заражения коронавирусом.

Ранее мы писали о том, что известно о новом заразном штамме COVID-19.

Коронавирус,Видео,
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