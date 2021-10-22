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Что известно про новый заразный штамм COVID, обнаруженный в России

Диана Товсепова
2 часа назад

СМИ по всему миру уже не раз сообщали о появлении и распространении новых штаммов коронавирусной инфекции. Какие-то из них возникают в определенных регионах и долгое время циркулируют только там, а другие быстро проникают сквозь границы государств.

Что известно про новый заразный штамм, обнаруженный в РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На этот раз медики сообщили о новом штамме коронавируса AY.4.2, который является подвидом "дельта-штамма". Как выяснил "Рамблер", штамм обладает особой заразностью, а первые единичные случаи инфицирования уже зафиксированы в России. Об этом говорят результаты секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus" — российскую базу геномов коронавируса.

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В частности, новый подвид штамма на 15% заразнее, чем исходная "дельта", циркулирующая сейчас по стране.

При этом известно, что симптомы при заражении AY.4.2 проявляются гораздо быстрее:

«Большее количество людей переносят среднетяжелую, тяжелую и крайне тяжелую форму. Очень быстрое развитие симптомов. И дети стали болеть», — об этом сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по ЦФО Андрей Малявин.

Эксперты считают, что новый вариант может вытеснить исходную "дельту", которая распространилась в России летом и стала причиной серьезного подъема заболеваемости.

"Но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама дельта в свое время вытеснила все остальное. Так, он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии "Дельты" медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм", — считает руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

При этом зарегистрированные в РФ вакцины, как считают медики, будут эффективны против новой версии дельта-штамма.

"Вакцины достаточно эффективны против этой версии вируса, который не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами", — объяснил Хафизов.

Коронавирус,Камиль Хафизов,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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