Найдена связь между COVID и опасными болезнями мозга

Некоторые заболевания, в том числе коронавирусная инфекция, могут повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний. Такой вывод сделали ученые Боннского университета в Германии. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Ученые выяснили, что определенные вирусные молекулы способствуют межклеточному распространению агрегатов неправильно свернутых белков. Похожие процессы наблюдаются при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.
Специалисты провели несколько экспериментов с разными культурами клеток. Они заставляли клетки производить вирусные белки, имитируя процессы, происходящие при инфекции.
Было выбрано два белка в качестве основных примеров: спайковый белок возбудителя COVID-19 и гликопротеин вируса везикулярного стоматита VSV-G (ест в патогене, поражающем животных).
"Мы смогли показать, что вирусные белки включены как в клеточную мембрану, так и во внеклеточные везикулы. Их присутствие повышает распространение белковых агрегатов между клетками как за счет прямого контакта клеток, так и за счет внеклеточных пузырьков", — отметила профессор Боннского университета Ина Форберг.
Исследование показало, что вирусы явно увеличивают распространение неправильно свернутых белков в другие клетки, тем самым провоцируя развитие болезней мозга.
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