Найдена связь между COVID и опасными болезнями мозга

"Мы смогли показать, что вирусные белки включены как в клеточную мембрану, так и во внеклеточные везикулы. Их присутствие повышает распространение белковых агрегатов между клетками как за счет прямого контакта клеток, так и за счет внеклеточных пузырьков", — отметила профессор Боннского университета Ина Форберг.