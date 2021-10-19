Ученые научились прогнозировать летальный исход от COVID

Ученые выявили биомаркер, который позволяет определить возможную тяжесть течения коронавирусной инфекции. Отчет об исследовании опубликовал научный журнал EMBO Molecular Medicine.

Специалисты определили, что на течение болезни влияет экспрессия гена hFwe-Lose — синтез белка или РНК, которые он кодирует.

"У пациентов с острым повреждением легких уровень этого биомаркера был выше в нижних дыхательных путях и в местах гибели клеток", — говорится в статье.

Определить его уровень можно с помощью мазка из носа. Результаты получаются вполне точный. Так, на основании hFwe-Lose точность прогноза тяжелого течения болезни или летального исхода составила 87,8-100%.

Ученые отметили, что такой метод "предсказывает" исход болезни намного эффективнее, чем расчет согласно возрасту и состоянию здоровья пациента.