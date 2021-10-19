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Ученые научились прогнозировать летальный исход от COVID-19

Диана Товсепова
2 часа назад

Ученые выявили биомаркер, который позволяет определить возможную тяжесть течения коронавирусной инфекции. Отчет об исследовании опубликовал научный журнал EMBO Molecular Medicine.

Ученые научились прогнозировать летальный исход от COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты определили, что на течение болезни влияет экспрессия гена hFwe-Lose — синтез белка или РНК, которые он кодирует.

"У пациентов с острым повреждением легких уровень этого биомаркера был выше в нижних дыхательных путях и в местах гибели клеток", — говорится в статье.

Определить его уровень можно с помощью мазка из носа. Результаты получаются вполне точный. Так, на основании hFwe-Lose точность прогноза тяжелого течения болезни или летального исхода составила 87,8-100%.

Ученые отметили, что такой метод "предсказывает" исход болезни намного эффективнее, чем расчет согласно возрасту и состоянию здоровья пациента.

Ранее сообщалось об опасности дельта-штамма коронавирусной инфекции.

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