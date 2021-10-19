Ученые обнаружили опасную мутацию дельта-штамма COVID

Ученые предупредили о появлении "потомка" индийского штамма COVID-19. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на Джеффри Барретта из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона.

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"Вариант AY.4.2 был только недавно обнаружен вирусологами, которые отслеживали генетическую эволюцию дельты, но на него приходится уже почти десять процентов заражений в Великобритании", — говорится в статье.

Новая мутация, по мнению ученых, на 10-15% заранее предшественника, все еще доминирующего в мире. Если предположения окажутся верными, то AY.4.2 будет самым заразным штаммом коронавируса за все время пандемии.

На данный момент в мире более всего распространена мутация "дельта", на которую приходится большинство случаев COVID-19. Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие месяцы именно она будет доминировать на планете, пока не появится более сильный штамм.