Это прорыв: как работает первый препарат против COVID

СМИ сообщили о прорыве медицины в лечении коронавирусной инфекции. Нашлось лекарство, реально доказавшее свою эффективность против вируса — молнупиравир. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Лекарство было разработано в Университете Эмори (США) университетской фармацевтической компанией Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE) и изначально эффективно действовало против гриппа. Позже оно было приобретено компанией Ridgeback Biotherapeutics, которая затем заключила соглашение с Merck & Co. В начале октября компании Ridgeback Biotherapeutics и Merck объявили о результатах исследования своего препарата молнупиравир.

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Оказалось, что лекарство на 50% сокращает число госпитализаций среди пациентов с коронавируса из групп риска, а также значительно снижает смертность от болезни. Это первый препарат, показавший такие результаты. При этом он используется орально — его нужно принимать пять дней дважды в сутки, а ремдесивир и всевозможные моноклональные антитела, о которых писали ранее, вводятся внутривенно.

Молнуправир считают прорывом в лечении коронавируса не просто так. Раньше были сомнения, что репликацию SARS-CoV-2 в принципе можно подавить, а молнупиравир справлялся не только с SARS-CoV-2, но и с SARS-CoV-1 и MERS-CoV.

Так, на мышах зараженными MERS-CoV и SARS-CoV, было зафиксировано, что препарат улучшает работу легких, снижает потерю веса животного и титр (количество) вируса в организме.

Как это работает

Ученые объясняют, что геном коронавируса представляет собой молекулу РНК. При размножении вирус использует для постройки новых молекул четыре вида «кирпичей» — рибонуклеотидов, они называются A, G, C и U.

Молнупиравир способен встраиваться в новую молекулу РНК вместо одно из этих рибонуклеотидов, чаще всего вместо C. Из-за встраивания молнупиравира в РНК вируса и появления в ней случайных мутаций вирусный геном серьезно меняется, но перестает действовать нормально, не может размножаться и строить вирусную оболочку. Поэтому Это снижается титр вируса в организме пациента.

Ученые предполагают, что препарат подавляет репликацию разных коронавирусов и в будущем может быть полезен, если человечество столкнется с другим патогеном из этого семейства.

Сколько стоит

В 2022 году, согласно прогнозам, продажи молнупиравира составят $5 млрд.