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Стало известно, кто быстрее и легче перенесет COVID-19

Стелла Шмель
1 час назад

Как заявили в Роспотребнадзоре, если человек прополоскал горло, то последствий для организма на фоне вируса COVID-19 будет меньше.

Стало известно, кто быстрее и легче перенесет COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Болезнь пройдет быстрее, если при контакте с уже больным человеком он был в маске, а затем прополоскал горло, кроме того - вымыл лицо и руки. Таким образом в организм попадает меньшее количество инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"В организм попадет меньшая доза (вируса - ред.), и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее",

- разъяснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Тяжелее вирус переносят пожилые люди старше 60 лет и те, у кого были выявлены хронические болезни.

Ранее мы писали, почему привитые от COVID-19 попадают в реанимацию и на ИВЛ.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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