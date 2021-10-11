Стало известно, кто быстрее и легче перенесет COVID-19

Как заявили в Роспотребнадзоре, если человек прополоскал горло, то последствий для организма на фоне вируса COVID-19 будет меньше.

Болезнь пройдет быстрее, если при контакте с уже больным человеком он был в маске, а затем прополоскал горло, кроме того - вымыл лицо и руки. Таким образом в организм попадает меньшее количество инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"В организм попадет меньшая доза (вируса - ред.), и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее",

- разъяснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.