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Почему привитые от COVID попадают в реанимацию и на ИВЛ

Диана Товсепова
1 час назад

Привитые от коронавируса люди все равно попадают в реанимацию и на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом он рассказал известный российский медик, главный врач ГКБ имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников, сообщает PRIMPRESS.

Почему привитые от COVID попадают в реанимацию и на ИВЛ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Доктор Мясников подчеркнул, что люди, вакцинированные от COVID-19, в редких случаях попадают в больницу и даже в реанимацию.

В таких ситуациях причины могут быть индивидуальными. В частности, если человек пожилого возраста имеет серьезные заболевания или онкологию, то вакцина может не гарантировать защиту от вируса. В таких случаях даже три дозы вакцины могут не помочь, потому что, по словам Мясникова, прививка не является "эликсиром бессмертия".

При этом в реанимацию в последнее время начали попадать и молодые пациенты. В таких случаях причиной может стать необязательно ковидная пневмония.

Смертность на аппарате искусственной вентиляции легкой, как отметил Мясников, высокая и может достигать 90%.

Однако вакцинация все равно защищает от тяжелых последствий и поэтому отказываться от нее не стоит.

Коронавирус,Александр Мясников,
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