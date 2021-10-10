Почему привитые от COVID попадают в реанимацию и на ИВЛ

Привитые от коронавируса люди все равно попадают в реанимацию и на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом он рассказал известный российский медик, главный врач ГКБ имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников, сообщает PRIMPRESS.

Доктор Мясников подчеркнул, что люди, вакцинированные от COVID-19, в редких случаях попадают в больницу и даже в реанимацию.

В таких ситуациях причины могут быть индивидуальными. В частности, если человек пожилого возраста имеет серьезные заболевания или онкологию, то вакцина может не гарантировать защиту от вируса. В таких случаях даже три дозы вакцины могут не помочь, потому что, по словам Мясникова, прививка не является "эликсиром бессмертия".

При этом в реанимацию в последнее время начали попадать и молодые пациенты. В таких случаях причиной может стать необязательно ковидная пневмония.

Смертность на аппарате искусственной вентиляции легкой, как отметил Мясников, высокая и может достигать 90%.