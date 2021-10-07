Ученые нашли средство против смертельно опасного вируса

Европейские ученые обнаружили вещество, подавляющее репликацию вируса опасной лихорадки денге.

В частности, ученые из Бельгии, Франции и Германии нашли очень сильный ингибитор вируса лихорадки денге. Соответствующий отчет был опубликован в журнале Nature.

Лихорадка денге — это переносимая комарами опасная вирусная инфекция, которая распространена в тропиках и субтропиках. По всему миру каждый год лихорадкой денге заражаются около 96 миллионов человек. В некоторых случаях болезнь протекает тяжело и приводит к кровотечению и "утечке" плазмы крови. В некоторых случаях это может привести к летальному исходу. Вариантов лихорадки денге было слишком много, поэтому в настоящее время нет эффективных антивирусных препаратов против нее.

Исследователи из Левенского католического и Гейдельбергского университетов совместно с коллегами из Johnson & Johnson инициировали проект по поиску активного вещества для противовирусного препарата еще в 2009 году. Ученые провели масштабный скрининг тысяч соединений, которые подавляют развитие вируса в клетках. Наиболее эффективным оказалось соединение JNJ-A07, которое действует против всех четырех типов вируса.

Исследования на крысах показали, что препарат принимаемый орально безопасен в применении и способен снизить у грызунов вирусную нагрузку.

«Через 24 часа после старта курса лечения количество вирусных частиц в крови резко падало»,— считает Сюзанна Каптейн, одна из авторов исследования.