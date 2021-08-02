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США: коронавирус возник в лаборатории в Ухане

Стелла Шмель
1 час назад

Коронавирус возник в лаборатории в Ухане, считают республиканцы из палаты представителей США. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на заключение конгрессменов.

США: коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В качестве доказательств используются данные из открытых источников и "косвенных доказательств".

"По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки. Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии. — Прим. ред.)",

— заявил Майкл Маккол, старший республиканец комитета по иностранным делам.

Как считает конгрессмен, лаборатория вела исследования мутаций "в небезопасных условиях".

Маккол призывает принять закон о санкциях против ученых лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые мешали расследованию.

Ранее "Рамблер" писал о причинах невосприимчивости людей к COVID-19.

Коронавирус,Майкл Маккол,
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