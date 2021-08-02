США: коронавирус возник в лаборатории в Ухане

Коронавирус возник в лаборатории в Ухане, считают республиканцы из палаты представителей США. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на заключение конгрессменов.
В качестве доказательств используются данные из открытых источников и "косвенных доказательств".
"По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки. Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии. — Прим. ред.)",
— заявил Майкл Маккол, старший республиканец комитета по иностранным делам.
Как считает конгрессмен, лаборатория вела исследования мутаций "в небезопасных условиях".
Маккол призывает принять закон о санкциях против ученых лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые мешали расследованию.
Ранее "Рамблер" писал о причинах невосприимчивости людей к COVID-19.