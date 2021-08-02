Перечислены причины невосприимчивости к COVID-19

Ученые обнаружили, что существуют так называемые "неприкасаемые" - категория людей, которые невосприимчивы к коронавирусу даже несмотря на то, что могут периодически сталкиваться с источником вируса.
Как заявил академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с газетой "Известия", у таких людей высокий уровень интерферона альфа, высокое содержание лимфоцитов в крови, а также они могут быть носителями некоторых генетических маркеров.
"Первый защитный фактор — это уровень местной защиты. Коронавирус проникает в организм через верхние дыхательные пути, через слизистую оболочку, прежде всего, носа и глотки. И если в организме высокий уровень интерферона альфа — это молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, — то риск заражения снижается. Не случайно же интерферон альфа и существует в качестве лекарственного препарата и применяется для лечения и профилактики респираторных вирусных инфекций. В случае с SARS-CoV-2 он тоже работает, нейтрализуя вирусные частицы, которые еще не проникли в клетку",
- пояснил Тотолян.
Также ученым удалось найти генетические маркеры невосприимчивости к вирусу.
"Они найдены среди генов, кодирующих иммунный ответ у человека. Мы выявили два защитных аллеля (различные формы одного и того же гена. — Прим. "Известия") и один, предрасполагающий к болезни. Это самые первые результаты исследования, оно продолжается, причем в активной фазе. Думаю, к осени получим более масштабный результат.
Хочу подчеркнуть, что найденные генетические маркеры относятся к жителям Северо-Запада, так как гены, кодирующие иммунный ответ, зависят от национальных, этнических факторов и, как следствие, имеют региональные особенности".
Также эксперт отметил, что сниженное количество лимфоцитов в крови может говорить о том, что человек потенциально склонен перенести инфекцию в более тяжелой форме. Узнать свой уровень лимфоцитов можно легко, достаточно сдать анализ крови.
"Причем здесь важно не столько их относительное содержание, сколько абсолютное. Процентное содержание может быть нормальным, а абсолютное может быть снижено. Вот это и может быть причиной большей чувствительности к инфекциям".
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