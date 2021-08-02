Опасную форму деменции связали с COVID-19

Коронавирус способствует изменениям в мозге людей в возрасте, обнаружили ученые. Эти изменения схожи с теми, которые наблюдаются в случае болезни Альцгеймера. Об этом пишет MedicalXpress.

Исследователи считают, что у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией любой тяжести, может быть повышенный риск нейродегенеративного заболевания.

Ученые провели исследование и выяснили, что среди пожилых людей, перенесших COVID-19, порядка 20% (из 300 человек) имели проблемы с кратковременной памятью или обонянием.

Другая группа ученых исследовала состояниее более 300 пожилых людей, госпитализированных из-за COVID-19. Около половины из них испытали неврологические симптомы, например, спутанность сознания.

Было обнаружено, что у пациентов наблюдается скачок уровня белков в их крови, который связан с воспалительным процессом в нервной системе и повреждением клеток головного мозга, что характерно для болезни Альцгеймера.