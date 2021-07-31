Панические атаки: Проценко назвал признаки "длинного COVID-19"

Главный врач московской ГКБ 40 Денис Проценко рассказал, какие симптомы относятся к признакам "длинного COVID-19". Об этом он сообщил в ходе интервью для РБК.
Медик рассказал, что после коронавируса некоторые пациенты не могут вернуть себе то качество жизни, которое было у них до болезни, в течение нескольких месяцев.
Для затяжного COVID-19 характерны когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, появление панических атак.
Для того, чтобы не допустить тяжелого течения коронавируса, следует вакцинироваться, считает Денис Проценко.
"И в России сейчас есть четыре вакцины, чтобы этого добиться",
- добавил он.
Ранее "Рамблер" писал, что назван способ восстановить интеллект после COVID-19.