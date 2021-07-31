Панические атаки: Проценко назвал признаки "длинного COVID-19"

Главный врач московской ГКБ 40 Денис Проценко рассказал, какие симптомы относятся к признакам "длинного COVID-19". Об этом он сообщил в ходе интервью для РБК .

Медик рассказал, что после коронавируса некоторые пациенты не могут вернуть себе то качество жизни, которое было у них до болезни, в течение нескольких месяцев.