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Панические атаки: Проценко назвал признаки "длинного COVID-19"

Стелла Шмель
52 минуты назад

Главный врач московской ГКБ 40 Денис Проценко рассказал, какие симптомы относятся к признакам "длинного COVID-19". Об этом он сообщил в ходе интервью для РБК.

Медик рассказал, что после коронавируса некоторые пациенты не могут вернуть себе то качество жизни, которое было у них до болезни, в течение нескольких месяцев.

Для затяжного COVID-19 характерны когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, появление панических атак.

Для того, чтобы не допустить тяжелого течения коронавируса, следует вакцинироваться, считает Денис Проценко.

"И в России сейчас есть четыре вакцины, чтобы этого добиться",

- добавил он.

Ранее "Рамблер" писал, что назван способ восстановить интеллект после COVID-19.

Коронавирус,Видео,Денис Проценко,
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