Назван способ восстановить интеллект после COVID-19

Своим мнением поделился эксперт Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Денис Федоряк, об этом сообщает радиостанция “Говорит Москва”.
Специалист прокомментировал исследование о том, что после перенесенного коронавируса у людей может снизиться уровень интеллекта. Исследование на эту тему было опубликовано в журнале The Lancet. Федоряк отметил, что в этом вопросе “много неясностей”. И посоветовал для восстановления когнитивной функции мозга заниматься творчеством.
«Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, я думаю, что ковид тоже не будет исключением»,
— поделился своими предположениями эксперт.
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