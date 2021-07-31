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Творчество — лучший способ восстановить интеллект после COVID-19

Александра Нечаева
1 час назад

Своим мнением поделился эксперт Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Денис Федоряк, об этом сообщает радиостанция “Говорит Москва”.

Назван способ восстановить интеллект после COVID-19
Фото: DepositphotosDepositphotos

Специалист прокомментировал исследование о том, что после перенесенного коронавируса у людей может снизиться уровень интеллекта. Исследование на эту тему было опубликовано в журнале The Lancet. Федоряк отметил, что в этом вопросе “много неясностей”. И посоветовал для восстановления когнитивной функции мозга заниматься творчеством.

«Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, я думаю, что ковид тоже не будет исключением»,

— поделился своими предположениями эксперт.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как россиянка 318 дней болела COVID-19 и вылечилась.

Коронавирус,Радиостанция "Говорит Москва",
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