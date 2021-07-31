Назван способ восстановить интеллект после COVID-19

Специалист прокомментировал исследование о том, что после перенесенного коронавируса у людей может снизиться уровень интеллекта. Исследование на эту тему было опубликовано в журнале The Lancet. Федоряк отметил, что в этом вопросе “много неясностей”. И посоветовал для восстановления когнитивной функции мозга заниматься творчеством.