Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Проценко высказался о введении нового локдауна

Александра Нечаева
36 минут назад

В интервью с корреспондентом РБК главврач больницы в Коммунарке оценил вероятность локдауна в Москве.

Проценко высказался о введении нового локдауна
Фото: Denis Protsenko/FacebookDenis Protsenko/Facebook

Денис Проценко отметил, что на данный момент о локдауне речи не идет, подчеркнув, что в настоящее время ситуация совершенно иная, нежели была в прошлом году, когда было необходимо ввести режим самоизоляции.

Врач объяснил, что в марте 2020 года никто не понимал, что делать с коронавирусом, не было четких протоколов лечения, не было ясно, когда появятся вакцины от заболевания. На сегодняшний же день идет прививочная кампания, развернуто множество ковидных госпиталей, есть и другие мощности.

Конечно, мы в этом году находимся совершенно в других условиях — об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идет. Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и т.д.,

— отметил Проценко.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что вспышка COVID в Китае началась с самолета из России.

Коронавирус,Денис Проценко,РБК,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители