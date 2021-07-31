Проценко высказался о введении нового локдауна

В интервью с корреспондентом РБК главврач больницы в Коммунарке оценил вероятность локдауна в Москве.

Фото: Denis Protsenko/Facebook Denis Protsenko/Facebook

Денис Проценко отметил, что на данный момент о локдауне речи не идет, подчеркнув, что в настоящее время ситуация совершенно иная, нежели была в прошлом году, когда было необходимо ввести режим самоизоляции.

Врач объяснил, что в марте 2020 года никто не понимал, что делать с коронавирусом, не было четких протоколов лечения, не было ясно, когда появятся вакцины от заболевания. На сегодняшний же день идет прививочная кампания, развернуто множество ковидных госпиталей, есть и другие мощности.

Конечно, мы в этом году находимся совершенно в других условиях — об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идет. Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и т.д.,

— отметил Проценко.