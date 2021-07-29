Ученые: COVID-19 влияет на активность сперматозоидов

Иранские биологи заявили, что коронавирус оказывает негативное воздействие на репродуктивную систему мужчин. Они изучили влияние SARS-CoV-2 на активность сперматозоидов в течение 120 дней после заражения. Исследование опубликовано в журнале Reproduction, Fertility and Development.

Исследователи из нескольких университетов Ирана во главе с Фатемехом Моханазаде Фалахи изучили, как меняются параметры спермы у переболевших коронавирусом. У двадцати мужчин, которые перенесли COVID-19 средней формы тяжести, в течение четырех месяцев брали анализы. Через 14 дней после начала болезни подвижность сперматозоидов снизилась. Однако показатели улучшились и вернула=ись в нормальный диапазон спустя 120 дней.

Окислительный статус спермы, подвижность сперматозоидов и целостность ДНК также восстановились к концу четвертого месяца, но не у всех мужчин, участвующих в исследовании.