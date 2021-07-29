Мьянма может стать суперраспространителем COVID-19

Мьянма может стать страной-суперраспространителем коронавирусной инфекции. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс в интервью для издания The Guardian.

"Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами - "дельта" и другими формами, которые крайне опасны, крайне летальны, крайне заразны",

- сказал он.

На данный момент неизвестно точное число заражений и летальных исходов в Мьянме. Как напомнил Эндрюс, Мьянма граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.