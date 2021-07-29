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Мьянма может стать суперраспространителем COVID-19

Стелла Шмель
48 минут назад

Мьянма может стать страной-суперраспространителем коронавирусной инфекции. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс в интервью для издания The Guardian.

Мьянма может стать суперраспространителем COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами - "дельта" и другими формами, которые крайне опасны, крайне летальны, крайне заразны",

- сказал он.

На данный момент неизвестно точное число заражений и летальных исходов в Мьянме. Как напомнил Эндрюс, Мьянма граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

Напомним, в Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Вакцинировать жителей не получается, массовое тестирование - провалено, а государственная система здравоохранения перегружена. Известно, что в стране перебои с поставкой медоборудования и лекарств.

Ранее "Рамблер" писал, как выглядит поезд-изолятор для больных COVID-19 в Таиланде.

Коронавирус,ООН,
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