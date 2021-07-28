В Таиланде переоборудуют вагоны поезда для больных коронавирусом. В составе установят 240 коек для пациентов. Это будут люди, у которых заболевание протекает в легкой форме.
Первые 15 вагонов примут больных уже в конце июля. В поезде-изоляторе зараженные коронавирусом будут ждать свою очередь на госпитализацию в обычную больницу.
Власти Таиланда придумали переоборудовать пассажирские вагоны в госпиталь для больных COVID-19, чтобы разгрузить медицинские учреждения.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.
Ранее "Рамблер" рассказывал, чем можно заразиться после укуса насекомого.