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Как выглядит поезд-изолятор для больных COVID-19 в Таиланде

Анна Арсеньева
2 часа назад

В Таиланде переоборудуют вагоны поезда для больных коронавирусом. В составе установят 240 коек для пациентов. Это будут люди, у которых заболевание протекает в легкой форме.

Первые 15 вагонов примут больных уже в конце июля. В поезде-изоляторе зараженные коронавирусом будут ждать свою очередь на госпитализацию в обычную больницу.

Власти Таиланда придумали переоборудовать пассажирские вагоны в госпиталь для больных COVID-19, чтобы разгрузить медицинские учреждения.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

Ранее "Рамблер" рассказывал, чем можно заразиться после укуса насекомого.

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