Оказывается, укус насекомого может не только вызвать неприятные ощущения, но привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому важно знать, как оказывать первую помощь, чтобы не страдать от боли и главное - сохранить свою жизнь.
Врач-терапевт Светлана Тихонова рассказала, какими опасными болезнями можно заразиться от обычных насекомых. Например, укусы ос могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Анафилактический шок
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, что делать, если вас укусило насекомое, и чем это чревато.
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