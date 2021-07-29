Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

"Парад нелепостей": Онищенко развеял мифы о вакцинации

Анна Арсеньева
48 минут назад

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что все созданные в России вакцины против COVID-19 действительно защищают от него. Об этом сообщает "Парламентская газета".

"Парад нелепостей": Онищенко развеял мифы о вакцинации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Парад нелепостей мы должны закончить. И эти басни о том, что вакцины не защищают, что очень сильно мутирует коронавирус", — сказал Онищенко.

Он развеял мифы о вакцинации. По словам депутата, против гриппа каждый год создают новую вакцину с другими штаммами, а что касается коронавируса, уже второй год работают вакцины на один штамм. Онищенко считает, что нельзя сказать, что коронавирус более склонен к "генетическому дрейфу".

Также он отметил, что у некоторых после вакцинации или COVID-19 не вырабатываются антитела. Таких людей пять процентов. Им особенно необходимо носить маски и перчатки.

Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые разработали эффективное средство от COVID-19.

Коронавирус,Геннадий Онищенко,РАН,Роспотребнадзор,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители