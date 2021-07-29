"Парад нелепостей": Онищенко развеял мифы о вакцинации

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что все созданные в России вакцины против COVID-19 действительно защищают от него. Об этом сообщает "Парламентская газета".

"Парад нелепостей мы должны закончить. И эти басни о том, что вакцины не защищают, что очень сильно мутирует коронавирус", — сказал Онищенко.

Он развеял мифы о вакцинации. По словам депутата, против гриппа каждый год создают новую вакцину с другими штаммами, а что касается коронавируса, уже второй год работают вакцины на один штамм. Онищенко считает, что нельзя сказать, что коронавирус более склонен к "генетическому дрейфу".

Также он отметил, что у некоторых после вакцинации или COVID-19 не вырабатываются антитела. Таких людей пять процентов. Им особенно необходимо носить маски и перчатки.