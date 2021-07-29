Ученые разработали эффективное средство от COVID-19

Ученым удалось разработать высокоэффективное средство от коронавируса. Исследователи из Германии разработали нанотела, которые могут эффективно блокировать вирус SARS-CoV-2 и его новые опасные штаммы.

Нанотела не требуют больших затрат в производстве и показывают эффективность, в тысячу раз превышающую созданные аналоги. Об этом пишет The EMBO Journal.

Нанотела - это уменьшенные версии антител, то есть молекул, которые крепятся к вирусам и нейтрализуют их. В данном случае нанотела направлены против S-белка коронавируса, который участвует в прикреплении вируса к рецепторам на поверхности заражаемой клетки и последующем проникновении его внутрь. Минитела блокируют рецептор, который связывает домен коронавируса, и предотвращает заражение.