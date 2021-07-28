Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

У кого быстрее вырабатывается иммунитет к COVID-19

Диана Товсепова
1 час назад

Эмоциональное состояние и психотип человека может сказываться на скорости выработки иммунитета к коронавирусу. Об этом рассказал врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов.

У кого быстрее вырабатывается иммунитет к COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Реакция организма на антигены, по словам специалистов, начинает вырабатываться сразу. При этом бывает, когда иммуноглобулины G формируется лишь спустя два-три месяца. Эксперт обосновывают это с пониженной реактивностью организма.

"В медицине сейчас существует понятие «нейрогуморальная реакция организма». Бывают люди шустрые, как бойцы ММА в легком весе, а еще есть тяжеловесы — они более медленные. Быстрый иммунитет оперативно реагирует и отрабатывает мишени. В свою очередь, более реактивный организм реагирует медленнее", — объяснил Сергей Нурисламов.

Медленная реакция организма, по его словам, приводит к медленному развитию болезни. По э той причине такой человек Поэтому по-другому реагирует на коронавирус и прививку против него. Как подчеркнул эксперт, это и не плохо, и не хорошо.

Ранее "Рамблер" сообщал о симптомах ковидного "хвоста".

Коронавирус,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители