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Психрасстройства могут быть симптомами «ковидного хвоста»

Елизавета Назарова
2 часа назад

Терапевт Аркадий Верткин рассказал о главных симптомах "ковидного хвоста", которые появляются у переболевших коронавирусом. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Психрасстройства могут быть симптомами «ковидного хвоста»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Верткин рассказал, что медики называют "ковидным хвостом" тот синдром, который остается у человека после перенесенного коронавируса. Это могут быть психологические и неврологические проблемы, а также расстройства различных систем организма.

Терапевт также добавил, что есть определенные типы людей, у которых ковидный синдром развивается наиболее часто. Это — люди с ожирением, диабетом, болезнями кровообращения, бронохолегочными, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Для реабилитации врач рекомендует обращать внимание на то, как организм ведет себя на этапе госпитализации. Он посоветовал придерживаться здорового образа жизни, заниматься спортом, практиковать дыхательные гимнастики, пить витамины и отказаться от вредных привычек. Для развития мозга он посоветовал собирать головоломки.

"Наиболее важным периодом для полноценного восстановления организма считаются первые восемь недель после острого периода новой коронавирусной инфекции"

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы люди, подверженные тромбозу при COVID-19.

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