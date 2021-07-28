Психрасстройства могут быть симптомами «ковидного хвоста»

Терапевт Аркадий Верткин рассказал о главных симптомах "ковидного хвоста", которые появляются у переболевших коронавирусом. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Верткин рассказал, что медики называют "ковидным хвостом" тот синдром, который остается у человека после перенесенного коронавируса. Это могут быть психологические и неврологические проблемы, а также расстройства различных систем организма.

Терапевт также добавил, что есть определенные типы людей, у которых ковидный синдром развивается наиболее часто. Это — люди с ожирением, диабетом, болезнями кровообращения, бронохолегочными, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Для реабилитации врач рекомендует обращать внимание на то, как организм ведет себя на этапе госпитализации. Он посоветовал придерживаться здорового образа жизни, заниматься спортом, практиковать дыхательные гимнастики, пить витамины и отказаться от вредных привычек. Для развития мозга он посоветовал собирать головоломки.