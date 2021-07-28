Генетика и гормоны: названы люди, подверженные тромбозу при COVID

«Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб. К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены», — объяснил он.