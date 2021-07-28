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Генетика и гормоны: названы люди, подверженные тромбозу при COVID-19

Елизавета Назарова
2 часа назад

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие люди больше всего подвержены тромбозу при коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости.

Генетика и гормоны: названы люди, подверженные тромбозу при COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как рассказал медик, в первую очередь тромбозу подвержены те, кто предрасположен к этому генетически. Он добавил, что это — распространенная болезнь, поэтому стоит следить за состоянием сосудов.

«Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб. К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены», — объяснил он.

К образованию тромбов предрасположены женщины, которые принимают гормональные контрацептивы, а также люди с эндокринными нарушениями. В группе риска находятся те, у кого есть сердечные патологии.

Ранее "Рамблер" сообщал, что у переболевших COVID-19 нашли повреждения глаз.

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