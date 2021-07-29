Ученые из Германии разработали так называемые нанотела, которые эффективно побеждают коронавирус, препятствуя его распространению. Исследователи выразили надежду, что на основе данного изобретения возможно будет создать лекарственный препарат против вируса SARS-CoV-2 и его штаммов.
Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач" Прокофьев Денис Александрович рассказал, какие сложности могут возникнуть при создании такого препарата.
"Проблема заключается в том, как будут применять препарат. Самый важный вопрос - режим дозировки препарата и время, когда его принимать: во время заражения, после или в качестве средства профилактики. Надо будет и определить противопоказания".
- рассказал он.
"Аналогов таких препаратов не существует, поэтому, на мой взгляд, уйдет много времени на его создание и клинические испытания. Проблема в том, что лекарство нужно нам сейчас, а прежде чем оно войдет непосредственно в оборот, пройдет много времени. Надо учитывать, что стоимость такого препарата будет значительно превышать цену вакцин. И потому обеспечить людей этим препаратом массово будет крайне сложно".
У нанопрепарата могут быть и ограничения.
"Нанопрепараты имеют ряд ограничений. Они противопоказаны людям с аутоимунными заболеваниями, потому что предсказать, как поведет себя иммунитет невозможно. Скорее всего, применять препарат будут в постконтактном или доконтактном периоде по аналогии с препаратами, которые блокируют ВИЧ-инфекцию. Например, когда человек понимает, что у него был контакт с больным коронавирусом, в течение 48 часов он должен будет принять лекарство, чтобы заблокировать действие. Самое важное определиться с тем, сколько будет держаться иммунитет после того, как пациент принял препарат. На сегодняшний день вакцины формируют иммунитет до девяти месяцев, в случае с нанотелами это пока неизвестно",
- пояснил врач.
"Надо отметить, что в медицинском мире новые лекарства создаются крайне редко. И говорить о том, что это не коммерческий ход, а именно наноразработка, очень сомнительно".
Ранее "Рамблер" писал, что ученые разработали эффективное средство от COVID-19.