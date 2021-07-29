"Нанопрепараты имеют ряд ограничений. Они противопоказаны людям с аутоимунными заболеваниями, потому что предсказать, как поведет себя иммунитет невозможно. Скорее всего, применять препарат будут в постконтактном или доконтактном периоде по аналогии с препаратами, которые блокируют ВИЧ-инфекцию. Например, когда человек понимает, что у него был контакт с больным коронавирусом, в течение 48 часов он должен будет принять лекарство, чтобы заблокировать действие. Самое важное определиться с тем, сколько будет держаться иммунитет после того, как пациент принял препарат. На сегодняшний день вакцины формируют иммунитет до девяти месяцев, в случае с нанотелами это пока неизвестно",