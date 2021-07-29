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Врач — о нанотелах против COVID-19: "Лекарство нужно нам сейчас"

Стелла Шмель
20 минут назад

Ученые из Германии разработали так называемые нанотела, которые эффективно побеждают коронавирус, препятствуя его распространению. Исследователи выразили надежду, что на основе данного изобретения возможно будет создать лекарственный препарат против вируса SARS-CoV-2 и его штаммов.

Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач" Прокофьев Денис Александрович рассказал, какие сложности могут возникнуть при создании такого препарата.

"Проблема заключается в том, как будут применять препарат. Самый важный вопрос - режим дозировки препарата и время, когда его принимать: во время заражения, после или в качестве средства профилактики. Надо будет и определить противопоказания".

- рассказал он.

"Аналогов таких препаратов не существует, поэтому, на мой взгляд, уйдет много времени на его создание и клинические испытания. Проблема в том, что лекарство нужно нам сейчас, а прежде чем оно войдет непосредственно в оборот, пройдет много времени. Надо учитывать, что стоимость такого препарата будет значительно превышать цену вакцин. И потому обеспечить людей этим препаратом массово будет крайне сложно".

У нанопрепарата могут быть и ограничения.

"Нанопрепараты имеют ряд ограничений. Они противопоказаны людям с аутоимунными заболеваниями, потому что предсказать, как поведет себя иммунитет невозможно. Скорее всего, применять препарат будут в постконтактном или доконтактном периоде по аналогии с препаратами, которые блокируют ВИЧ-инфекцию. Например, когда человек понимает, что у него был контакт с больным коронавирусом, в течение 48 часов он должен будет принять лекарство, чтобы заблокировать действие. Самое важное определиться с тем, сколько будет держаться иммунитет после того, как пациент принял препарат. На сегодняшний день вакцины формируют иммунитет до девяти месяцев, в случае с нанотелами это пока неизвестно",

- пояснил врач.

"Надо отметить, что в медицинском мире новые лекарства создаются крайне редко. И говорить о том, что это не коммерческий ход, а именно наноразработка, очень сомнительно".

Ранее "Рамблер" писал, что ученые разработали эффективное средство от COVID-19.

Коронавирус,Видео,
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