Попова рассказала, какие люди невосприимчивы к COVID-19

"Но и очень важно в сегодняшнем дне - это состояние нашего иммунитета. Потому что для некоторых людей вирус - это очень малое количество, для разных болезней это бывает разное количество людей в разном удельном весе в целом в популяции - которые не восприимчивы к болезни. Это очень большая редкость, поэтому ссылаться на это нельзя. Но как правило, это люди, которые заботятся о своем здоровье. Здоровый образ жизни - это очень важно", — отметила Попова.