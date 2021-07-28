Попова рассказала, какие люди невосприимчивы к COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о невосприимчивости к коронавирусу. По ее словам, это бывает у тех, кто поддерживает свою иммунную систему в тонусе.
"Бывают такие случаи, когда человек находится в окружении заболевших, а сам не заболевает. И такие случаи описаны уже достаточно давно, не только в части коронавируса", — объяснила Попова, выступая в российском обществе "Знание".
Большую роль в этом играет и генетическая предрасположенность.
"Но и очень важно в сегодняшнем дне - это состояние нашего иммунитета. Потому что для некоторых людей вирус - это очень малое количество, для разных болезней это бывает разное количество людей в разном удельном весе в целом в популяции - которые не восприимчивы к болезни. Это очень большая редкость, поэтому ссылаться на это нельзя. Но как правило, это люди, которые заботятся о своем здоровье. Здоровый образ жизни - это очень важно", — отметила Попова.
Иммунная система, о которой мы заботимся, в нужный момент нас поддержит.
"Если мы заботимся о себе, если мы поддерживаем свою иммунную систему в тонусе, в достаточном здравии, то тогда она и защищает нас должным образом", — добавила она.
Попова также рассказала о том, что заразиться коронавирусом от животных к человеку невозможно.
"На сегодняшний день случаев описанных передачи болезни от животных человеку нет. Наверняка вы помните, была история в Дании, когда там норки, ферма, но вот те мутации, которые были описаны в этом случае, они не закрепились, и дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила", — сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что в последние полгода коронавирус стал активно мутировать. Вирус стал более изменчив, чем год назад.
"Вирус неизвестный, мы не так давно его знаем. Для того, чтобы его полностью изучить, времени, конечно, прошло не так много, тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует. Он стал гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад", — сказала она в эфире Российского общества "Знание".
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