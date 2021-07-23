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ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения

Мария Грибова
3 часа назад

Пандемия коронавируса далека от окончания, во многих странах Европы наблюдается сильный рост количества зараженных заражений. Об этом сообщается в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ.

ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Несмотря на огромные усилия государств-членов по вакцинации людей во всем регионе, миллионы людей остаются непривитыми и, следовательно, рискуют попасть в больницу. Хорошая новость заключается в том, что данные ясно показывают: получение полной серии вакцинаций значительно снижает риск тяжелого заболевания и смерти. Когда люди призываются к этому, они должны пройти вакцинацию",

— говорится в сообщении.

Ранее "Рамблер" писал о том, что у 30% переболевших COVID-19 есть риск тромбоза.

Коронавирус,ВОЗ,
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