ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения

Пандемия коронавируса далека от окончания, во многих странах Европы наблюдается сильный рост количества зараженных заражений. Об этом сообщается в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ.
"Несмотря на огромные усилия государств-членов по вакцинации людей во всем регионе, миллионы людей остаются непривитыми и, следовательно, рискуют попасть в больницу. Хорошая новость заключается в том, что данные ясно показывают: получение полной серии вакцинаций значительно снижает риск тяжелого заболевания и смерти. Когда люди призываются к этому, они должны пройти вакцинацию",
— говорится в сообщении.
Ранее "Рамблер" писал о том, что у 30% переболевших COVID-19 есть риск тромбоза.