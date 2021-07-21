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Хроники коронавируса: главные новости за 21 июля

Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники: доказана связь между Pfizer и параличом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Иммунолог назвал самые тяжелые последствия COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о четырех самых тяжелых последствиях коронавируса. К ним относятся повреждение вирусом органов, гиперактивация иммунной системы, микротромбозы, нарушение свертываемости крови.

Доказана связь между вакциной Pfizer и параличом

Два случая паралича лицевого нерва у одного и того же пациента после обеих доз вакцины Pfizer от BioNTech доказывает связь между препаратом и параличом Белла, причина которой неизвестна.

ВОЗ предупредила о появлении более опасного штамма

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что существует угроза появления более опасного штамма коронавируса, чем дельта. Об этом он заявил, выступая на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

"Осложнений нет": Голикова о вакцинации в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинация против коронавируса в стране идет активно, и у привитых нет поствакцинальных осложнений. Об этом она сообщила в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Греция ужесточила ограничения для туристов

В Греции ввели ужесточили антиковидные меры: без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации ограничены передвижения туристов по стране.
Коронавирус,Николай Крючков,Татьяна Голикова,ВОЗ,РИА Новости,
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