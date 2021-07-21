Хроники: доказана связь между Pfizer и параличом

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о четырех самых тяжелых последствиях коронавируса. К ним относятся повреждение вирусом органов, гиперактивация иммунной системы, микротромбозы, нарушение свертываемости крови.
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что существует угроза появления более опасного штамма коронавируса, чем дельта. Об этом он заявил, выступая на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинация против коронавируса в стране идет активно, и у привитых нет поствакцинальных осложнений. Об этом она сообщила в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.