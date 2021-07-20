Медицинский туризм: зачем иранцы едут в Армению

Из-за коронавируса в мире получило распространение новое явление, которое называется "медицинский туризм". Раньше люди уезжали в другие страны в поисках лучшей медицины от неизлечимых болезней. Теперь все больше людей путешествуют ради того, чтобы получить вакцину.

Дело в том, что вакцинация доступна не во всех странах. В некоторых государствах вакцины нет или ее слишком мало. Из-за этого люди вынуждены пересекать границы и стоять в очередях там, где вакцины больше.