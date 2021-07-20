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Медицинский туризм: зачем иранцы едут в Армению

Елизавета Назарова
2 часа назад
Из-за коронавируса в мире получило распространение новое явление, которое называется "медицинский туризм". Раньше люди уезжали в другие страны в поисках лучшей медицины от неизлечимых болезней. Теперь все больше людей путешествуют ради того, чтобы получить вакцину.
Дело в том, что вакцинация доступна не во всех странах. В некоторых государствах вакцины нет или ее слишком мало. Из-за этого люди вынуждены пересекать границы и стоять в очередях там, где вакцины больше.
Одним из таких маршрутов стал путь из Ирана в Армению. Иранцы приезжают в Ереван, чтобы поставить вакцину от коронавируса. Подробнее смотрите в видео.
Коронавирус,Видео,
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