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Иммунолог раскрыл последствия постоянной ревакцинации

Даня Виттиг
27 минут назад
Иммунолог Николай Крючков прокомментировал последствия постоянной вакцинации. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Иммунолог раскрыл последствия постоянной ревакцинации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По мнению врача, постоянная ревакцинация от COVID-19 не дает сверхнагрузки на иммунитет человека. Однако сейчас ученые изучают такое последствие от ревакцинации, как антитело-зависимое усиление инфекции.
«По поводу АЗУИ во время этой пандемии было много страхов, однако однократные схемы вакцинации значимых эффектов АЗУИ не выявляли. Как будет при многократных схемах, еще неясно», — рассказал он.
Иммунолог пояснил, что, скорее всего, постоянная ревакцинация не станет проблемой для людей. А хорошие вакцины будут давать улучшение иммунного ответа.
Ранее "Рамблер" сообщал, кому запрещена вакцинация.
Коронавирус,Николай Крючков,
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