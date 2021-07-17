Иммунолог раскрыл последствия постоянной ревакцинации

По мнению врача, постоянная ревакцинация от COVID-19 не дает сверхнагрузки на иммунитет человека. Однако сейчас ученые изучают такое последствие от ревакцинации, как антитело-зависимое усиление инфекции.
«По поводу АЗУИ во время этой пандемии было много страхов, однако однократные схемы вакцинации значимых эффектов АЗУИ не выявляли. Как будет при многократных схемах, еще неясно», — рассказал он.
Иммунолог пояснил, что, скорее всего, постоянная ревакцинация не станет проблемой для людей. А хорошие вакцины будут давать улучшение иммунного ответа.