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Врач назвал полный список противопоказаний для вакцинации от COVID-19

Катерина Саломе
41 минуту назад
Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин перечислил основные противопоказания для вакцинации от коронавируса. К ним он отнес различные заболевания в острой форме, аллергические реакции и гиперчувствительность. Слова специалиста приводит РИА Новости.
Кому запрещена вакцинация
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Медотвод от прививки против коронавируса — это ситуация, когда человеку дают постоянное или временное послабление, чтобы его не прививать. То есть в данный момент времени по определенным показателям здоровья вводить любую вакцину нельзя,"
— заявил доктор.
По словам Кондрахина, основанием для методвода являются возраст до 18 лет, острые инфекционные и неинфекционные заболевания или обострение хронических заболеваний. Также врачи могут отказать в вакцинации в случае, если у пациента ранее наблюдалась температурная реакция на прививки. При наличии острых аллергических реакций, таких как анафилактический шок или отек Квинке, в вакцинации также будет отказано. Специалист подчеркнул, что нельзя делать прививку кормящим матерям, так как молоко вырабатывается в молочной железе при участии лимфатических узлов, протоков, которые являются частью иммунной системы.
«Там могут оказаться антитела к коронавирусной инфекции, которые будут для ребенка "тяжелыми" для усвоения. Это может негативно сказаться на его иммунной системе. Ранее не проводились подобные исследования у кормящих матерей, поэтому действует такой запрет»,
— отметил Кондрахин.
Коронавирус,РИА Новости,
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