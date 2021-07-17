Кому запрещена вакцинация

По словам Кондрахина, основанием для методвода являются возраст до 18 лет, острые инфекционные и неинфекционные заболевания или обострение хронических заболеваний. Также врачи могут отказать в вакцинации в случае, если у пациента ранее наблюдалась температурная реакция на прививки. При наличии острых аллергических реакций, таких как анафилактический шок или отек Квинке, в вакцинации также будет отказано. Специалист подчеркнул, что нельзя делать прививку кормящим матерям, так как молоко вырабатывается в молочной железе при участии лимфатических узлов, протоков, которые являются частью иммунной системы.