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В России увеличилось число заболевших COVID-19 детей

Анна Арсеньева
2 часа назад
Директор Федерального научно-клинического центра детей ФМБА Илья Зябкин заявил, что в третью волну коронавируса увеличилось число заболевших среди детей. Об этом сообщает Regnum.
В России увеличилось число больных COVID-19 детей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, в первую волну в стране чаще всего болели люди старшего поколения. Сейчас ситуация изменилась.
"Что касается третьей волны, то появляется не просто большое количество молодых пациентов, но и детей. Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы активно ее обсуждаем",
— сказал врач.
Кроме того, Илья Зябкин высказался насчет летальности среди детей. По его мнению, пока говорить о каких-либо высоких показателях рано, однако, "по данным некоторых зарубежных авторов, она, к сожалению, все-таки достигает приблизительно одного процента".
Коронавирус,Федеральное медико-биологическое агентство,
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