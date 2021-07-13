В России увеличилось число больных COVID-19 детей

По словам медика, в первую волну в стране чаще всего болели люди старшего поколения. Сейчас ситуация изменилась.
"Что касается третьей волны, то появляется не просто большое количество молодых пациентов, но и детей. Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы активно ее обсуждаем",
— сказал врач.
Кроме того, Илья Зябкин высказался насчет летальности среди детей. По его мнению, пока говорить о каких-либо высоких показателях рано, однако, "по данным некоторых зарубежных авторов, она, к сожалению, все-таки достигает приблизительно одного процента".