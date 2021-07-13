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Врачи объяснили боль в руке после вакцинации

Анна Арсеньева
22 минуты назад
Российские врачи рассказали, почему после прививки от коронавируса человек может испытывать неприятные ощущения в руке. Об этом сообщает URA.RU.
Врачи объяснили боль в руке после вакцинации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Введение вакцины вызывает реакцию кожи и мышц.
"Вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединенных аденовируса и коронавируса. < > В месте инъекции большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму",
— объяснил врач-терапевт Виктор Лишин.
Кроме того, во время прививки врач может задеть нервное окончание, что вызывает болезненные ощущения.
Врач-терапевт Лариса Алексеева также отметила, что у каждого разный порог чувствительности.
"Если правильно поставить укол, то ничего болеть не будет. < > Все делается стерильно, но болеть может из-за технической погрешности".
Ранее "Рамблер" сообщал, что ВОЗ предостерегла от смешивания вакцин.
Коронавирус,ВОЗ,РИА Ura.ru,
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