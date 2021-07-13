Врачи объяснили боль в руке после вакцинации

Российские врачи рассказали, почему после прививки от коронавируса человек может испытывать неприятные ощущения в руке. Об этом сообщает URA.RU.
Введение вакцины вызывает реакцию кожи и мышц.
"Вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединенных аденовируса и коронавируса. < > В месте инъекции большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму",
— объяснил врач-терапевт Виктор Лишин.
Кроме того, во время прививки врач может задеть нервное окончание, что вызывает болезненные ощущения.
Врач-терапевт Лариса Алексеева также отметила, что у каждого разный порог чувствительности.
"Если правильно поставить укол, то ничего болеть не будет. < > Все делается стерильно, но болеть может из-за технической погрешности".