Врачи объяснили боль в руке после вакцинации

Российские врачи рассказали, почему после прививки от коронавируса человек может испытывать неприятные ощущения в руке. Об этом сообщает URA.RU.

Введение вакцины вызывает реакцию кожи и мышц.

"Вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединенных аденовируса и коронавируса. < > В месте инъекции большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму",

— объяснил врач-терапевт Виктор Лишин.

Кроме того, во время прививки врач может задеть нервное окончание, что вызывает болезненные ощущения.

Врач-терапевт Лариса Алексеева также отметила, что у каждого разный порог чувствительности.