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«Привитые люди начинают распространять вирус»: врач рассказал, зачем носить маски после вакцинации

Катерина Саломе
2 часа назад
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, почему вакцинированные люди после прививки должны носить маску. По словам специалиста, они могут могут стать «супер-распространителями» COVID-19. Слова доктора приводит портал Ura.ru.
Эксперт подчеркнул, что при вакцинации человек может получить дозу вируса, которая сможет преодолеть иммунитет и вызвать заболевание. При этом протекать оно будет бессимптомно.
«Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус»,
— отметил Болибок, добавив, что маска в таком случае снизит шанс инфицирования примерно в 25 раз.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что будет спустя полгода после заражения COVID-19.
Коронавирус,Видео,Владимир Болибок,РИА Ura.ru,
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