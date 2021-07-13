Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, почему вакцинированные люди после прививки должны носить маску. По словам специалиста, они могут могут стать «супер-распространителями» COVID-19. Слова доктора приводит портал Ura.ru.
Эксперт подчеркнул, что при вакцинации человек может получить дозу вируса, которая сможет преодолеть иммунитет и вызвать заболевание. При этом протекать оно будет бессимптомно.
«Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус»,
— отметил Болибок, добавив, что маска в таком случае снизит шанс инфицирования примерно в 25 раз.