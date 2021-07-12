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В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в мире

Даня Виттиг
1 час назад
Индийский штамм коронавируса уже распространился на 104 страны и скоро станет доминирующим в мире. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в мире
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт напомнил, что «дельта»-вариант вируса более заразный по сравнению с другими мутациями. Также Гейбрейесус указал на ухудшение мировой эпидемиологической ситуации и рост числа заболевших.
«Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного», — отметил Гебрейесус.
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что наиболее сложная обстановка сохраняется в странах с ограниченным доступов к вакцинам против коронавируса. Однако пандемия, по мнению эксперта, не закончилась нигде, а смертность только растет.
Коронавирус,ВОЗ,
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