В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в мире

Индийский штамм коронавируса уже распространился на 104 страны и скоро станет доминирующим в мире. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Эксперт напомнил, что «дельта»-вариант вируса более заразный по сравнению с другими мутациями. Также Гейбрейесус указал на ухудшение мировой эпидемиологической ситуации и рост числа заболевших.

«Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного», — отметил Гебрейесус.