В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в мире

Эксперт напомнил, что «дельта»-вариант вируса более заразный по сравнению с другими мутациями. Также Гейбрейесус указал на ухудшение мировой эпидемиологической ситуации и рост числа заболевших.
«Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного», — отметил Гебрейесус.
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что наиболее сложная обстановка сохраняется в странах с ограниченным доступов к вакцинам против коронавируса. Однако пандемия, по мнению эксперта, не закончилась нигде, а смертность только растет.